وزير الصحة: الزيادة السكانية أبرز تحديات القطاع والدولة ككل

قال خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الزيادة السكانية تعد هي التحدي الأعظم بالنسبة للدولة المصرية ككل وليس القطاع الصحي فقط، موضحا أن التعداد السكاني وصل في أول يونيو إلى 105 مليون نسمة، حيث يولد كل ساعة حوالي 5683 طفل جديد بما يعادل 4 مولود كل دقيقة.

وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثاني لافريقيا، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه في أقل من يومين يولد 10 آلاف طفل جديد، وبالتالي هذا العدد يحتاج 9 أسرة يوميا وفق النظم العالمية بما يعادل 58 مليون جنيه وطواقم طبية وفصول دراسية جديدة بتكلفة 87 مليون جنيه وتطعيمات 6.8 مليون جنيه سنويا.

كما لفت وزير الصحة إلى أنه ليس كل الأطفال يولدوا اصحاء والكثير منهم يحتاج العلاجات وغيرها من الخدمات، متابعا أن استراتيجية الوزارة اعتمدت على إنشاء مراكز صحية في كل المحافظات وعملت على تطوير الطواقم الطبية وكذلك الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح أن البنية التحتية وحدها يوجد 965 مشروع بتكلفة 91 مليار جنيه.