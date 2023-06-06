خالد عبدالغفار: حجم الإنفاق على تطوير القطاع الصحي وصل إلى 222 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن حجم التطوير في القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن، بدأ 32 مليار ووصل إلى 222 مليار وهو رقم يدل على حجم الإنفاق الكبير بمعدل 7 أضعاف لتطوير القطاع، سواء على مستوى المنشآت الصحية أو تقديم خدمات متطورة للمواطن المصري.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثاني لافريقيا، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن 170 مليار جنيه فقط هو حجم الاستثمار في القطاع الصحي من القيمة الإجمالية، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية الجديدة في التأثير على الصحة العامة للمواطنين سواء خروجهم من العشوائيات بما يعود بالايجاب على الصحة النفسية أو تقليل حوادث الطرق من خلال تطوير البنية التحتية وضبط المرور.

كما لفت وزير الصحة، إلى أنه تم طرح سؤال على منصات chat Gpt، حول المحددات الاجتماعية للمشروعات القومية التي تمت في مصر منذ عام 2014 وجاء الرد بالتشغيل وخلق فرص العمل وتوفير الخدمات العامة وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطن المصري وبالتالي تحسين الحياة الصحية للمواطن.