طلب إحاطة لإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على كوارث ومشكلات شركات المحمول

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، بشأن تضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الاتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة لفترات طويلة مما يؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد.

وتساءل "شمس الدين" قائلاً: مًن يحمي شركات التليفون المحمول فى مصر؟ ولماذا لا تتم الرقابة الصارمة على هذه الشركات وتوقيع أشد العقوبات على الشركات المخالفة؟

وأكد أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت قضية مزمنة، والمشاكل المتواجدة بسبب هذه الظاهرة تتزايد بصورة خطيرة ولم يشعر المواطن منذ دخول خدمة المحمول لمصر بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت واستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة انقطاع خدمة الاتصالات المحمول عن مناطق كاملة في القاهرة العاصمة وغيرها من المحافظات والمناطق النائية والصحراوية.

وطالب النائب السيد شمس الدين بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على شركات المحمول بعد فشل الجهاز القومى للاتصالات وفشل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القيام بهذه المهمة، مؤكداً ضرورة تغيير قانون الاتصالات ليكون هناك هيئة مستقلة تتولى الرقابة الحقيقية على كوارث وخطايا شركات المحمول .

وتساءل النائب السيد شمس الدين الى متى تنتهى عبارة "السيستم واقع؟"، ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة؟"، ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه في الخدمات؟ مطالباً بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلات التى أصبحت ظاهرة تتكرر وبصورة مستمرة .