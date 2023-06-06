افتتاح أعمال التطوير بمبنى الكهرباء في "هندسة حلوان"

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء كلية الهندسة في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إن تطوير كلية الهندسة بحلوان نموذج يحتذى به في كافة كليات الجامعة، وأنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال في نوفمبر ٢٠٢٣، وأن الجامعة تعمل على دعم الكلية لإحداث تطوير وطفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية وإعادة هيكلة الأصول للوصول لجودة التعليم، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ودعا قنديل إلى ضرورة تكوين شراكات دولية وتوحيد الإطار المرجعي المحلي والدولي والإقليمي، مؤكدًا أن المهندس هو العقل المحرك والمخطط للدولة ونحن جامعة لديها إمكانيات كبيرة ومنتشرة في أكثر من ١٥ موقعا في مصر.

وتابع قائلا: “إن هناك خطة لتطوير كلية الهندسة بحلوان ورفع كفاءة البحث العلمى والتطبيقى، وتطوير البحث العلمى بالكلية بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة، وتقديم الاستشارات الهندسية، وأنه جار تطوير مبانى ومقرات وقاعات ومدرجات وفصول دراسية كاملة”.

وتفقد رئيس جامعة حلوان أعمال التطوير لدور ٣٠٠ بمبنى كهرباء بكلية الهندسة الجارية منذ أكثر من ١٥ شهرا، والتى تم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجارى ٢٠٢٣، حيث تم تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد ٧ مدرجات و٩ معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولاسلكية، وذلك بإجمالى مسطح للدور ٣٤٠٠ م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهى قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.

وعقب الجولة التفقدية تم عرض تقرير أداء وإنجازات كلية الهندسة بحلوان من يناير ٢٠٢٢ حتى مايو ٢٠٢٣، والتى شملت عمليات تجهيز وتطوير البنية التحتية للكلية، وإنشاء المعامل الطلابية والبحثية الجديدة، والمشروعات والمنح الممولة التي حصلت عليها الكلية، والبرتوكولات واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها، وآليات تطوير البرامج الأكاديمية ونظم الاختبارات، والوحدات ذات الطابع الخاص التي تم إنشاؤها والأنشطة التي تمت بها، استعدادات الكلية نحو التحول الرقمي بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والبحثية والطلابية.

وأظهر التقرير أنه يجري العمل بالكلية لتطوير البيئة التحتية والتجهيزية لدور 200 بمبنى كهرباء، وإجراء عملية إحلال وتجديد لوحة الكهرباء الرئيسية بالكلية، وتجديد منظومة الصوتيات والمرئيات لعدد ٧ مدرجات دراسية، وتوفير مولد كهربائي بالكلية لتشغيل الأماكن الأنظمة والمعدات الرئيسية بالمدرجات والمعامل والمصاعد حال انقطاع الكهرباء، ويجري الآن كذلك إسناد عملية إحلال وتجديد لكافة دورات المياه وتطوير شبكة الحريق لمبنى كهرباء ومبنى ميكانيكا وصيانة شاملة لغرفة وحدة القياس والتقويم الطلابي وأعمال ترميمات بالدور ٢٠٠ و ٣٠٠ بمبنى طبية.