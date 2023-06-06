دفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث سير بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة مسن لقي مصرعه دهسا أثناء عبوره الطريق في منطقة منشية البكري في منطقة مصر الجديدة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق في منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.