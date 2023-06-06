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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

خل تفاح مسمم السبب.. مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات في روسيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قالت السلطات الروسية، إن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات بعد احتسائهم مشروبا يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك بغرب روسيا.

وقال أليكسي روسكيخ حاكم المنطقة، إن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية "مستر سيدر" وتم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولغا في براميل سعتها 30 لترا.

وأضاف يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول وهي مادة أكثر سُمّية من الإيثانول الذي يوجد في الكحوليات العادية.

وذكر الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة.

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