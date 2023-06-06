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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مارس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8451 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 32.9673 جنيه للشراء، مقابل 33.0795 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.1894 جنيه للشراء، مقابل 38.3174 جنيه للبيع. 

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.8548 جنيه للشراء، مقابل 33.9686 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 21.9789 جنيه للشراء، مقابل22.0502 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 4.3342 جنيه للشراء، مقابل 4.3477 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2232 جنيه للشراء، مقابل 8.2498 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو:  100.1498 جنيه للشراء، 100.5969 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3976 جنيه للشراء، مقابل 8.4237 جنيه للبيع. 

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