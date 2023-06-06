الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث مروري بالطالبية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا، في حادث مرورى بالطالبية، تمهيدا لسؤالهما عن الحادث، وطالبت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي، أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى انقلابها، مما أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل دائري القوس الشرقي شارع عثمان محرم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.