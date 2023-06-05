أحمد عزمي: الوسط الفنى لم يساعدنى بعد الخروج من السجن

كشف الفنان أحمد عزمى عن مروره بمرحلة صعبة فى حياته أثناء دخوله السجن فى عام ٢٠١٣.

وأضاف عزمى خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: وحيد حامد بعت لى وقال لى انا باعت ليك علشان اعرف انت بقيت كويس ولا لسه مجنون ، واشتغلت معه الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة " استكمالا لشخصية عبد الرحمن فى الجزء الاول واللى اخدت عليها جائزة.

أضاف: الوسط الفنى لم يساعدنى بعد الخروج من السجن ومحدش سأل عليا، بس انا اللى كنت غلطان وانا بعذرهم ، والود بينى وبين الزملاء موجود وبكلمهم ، بس هما كانوا مستنين منى انى اثبت ليهم انى خلاص رجعت وتخلصت من الإدمان .

وتابع: قبل الحبس روحت لدكتور نفسي عشان دور مدمن كنت بعمله، وقال لى انت خلاص جسمك تخلص من اى مخدر بعد السجن، لكن انت محتاج نصائح وكنت بتابع مع دكتور .

ووجه عزمي رسالة للإعلام و الوسط الفنى و الجمهور قائلا: انا ابنكم وغلطت والحمد لله كان ليها مردود عند الناس وانا حاسس بيه .

وأضاف عزمى: بعد أزمة الإدمان والتعافي اشتغلت بأجر زهيد بسبب الازمة اللى حصلت لى ، ومها سليم مثال للمنتج اللى تحب تشتغل معاه ، وكنت عامل دور ضيف شرف حلقتين فى مسلسل ٣٠ يوم مع آسر ياسين و طلبت اج ، و فوجئت بالاستاذة مها سليم ضاعفت الاجر وقالت ليهم الاستاذ أحمد عزمى نجم كبير، مع ان ناس استغلت الازمة و بدل ١٠٠ الف ادونى ٣ آلاف جنيه .

وعن اقرب الاصدقاء اجاب: ياسر جلال وعمرو عبد الجليل من الزملاء اللى بحبهم جداً ، وأحمد رزق طبعا صديق عمر واشتغلت معاه مسلسل الجبالى .