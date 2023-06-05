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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مرقس يلقي كلمة بمناسبة عيد العنصرة

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أرسل الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، كلمة روحية لأبناء الكنيسة، بمناسبة عيد العنصرة قال فيها: عيد العنصرة وحلول الروح القدس

"أحبائي من كنوز إيماننا المسيحي هي وجود الروح القدس الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، وشركة المؤمن الدائمة معه، تنتج ثمار غنية فهي تشبعه، وتشفيه، وتشفي أيضًا من يتلامس معه.

وهي ما سماها الوحي الإلهي ثمار الروح القدس، وسنجدها في الرسالة إلى أهل غلاطية، الإصحاح الخامس. لتكن لنا أحبائي شركة مع الروح القدس، حتى نستنير بنوره، ونشبع من ثماره: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف".

 

الأنبا مرقس وليم عيد العنصرة حلول الروح القدس الوحي