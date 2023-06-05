عضو تنسيقية الأحزاب: ضرورة وجود قانون موحد لكل النقابات

قالت المهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الدولة أعطي من سلطاته للنقابات لتكون كباقي المؤسسات تقف بجانب الدولة لضبط شئون المهنة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر".



وأضافت أن النقابات العمالية منوطة بمشاكل ومصالح العمال والعامل نفسه وليس ضوابط المهنة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون العمل داخل النقابات من أجل مصلحة المهنة فقط.



وأشارت وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين، إلى وجود عدد من اللجان داخل نقابة المهندسين تساعد على خلق كوادر جديدة كلجان التوظيف ولجان الشباب.



وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وجود قانون موحد لكل النقابات، وأن تضع كل نقابة لائحتها الداخلية، مع ضرورة السعي لتعظيم موارد النقابات وتقليل التكاليف ومنها استخدام تطبيق الكتروني ومنصة رقمية لربط الخدمات الخاصة بالنقابة مع التأكيد على أهمية إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على أي استحقاقات انتخابية خاصة بالنقابات.



أدار الحوار خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، والمهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومها أبوبكر عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

