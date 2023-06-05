اقتصادية الشيوخ: استثناء مشروعات ذات أمن قومي من وقف التمويل

أكد النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العنوان الرئيسي في ظل الأزمة الاقتصادية هي وقف التمويل وتقليل الإنفاق العام ليخفف من عبء الديون، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على الخطة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك بعض الاستثناءات لبعض المشاريع من هذا العنوان بخصوص تقليل الإنفاق العام، إلا لو كان هناك تكليفات رئاسية مباشرة لتنفيذ مشروع ما، معتبرينه مشروع تنمو وله أبعاد أمن قومي، وهناك مشروعات كبرى تستثنى من هذا القرار.

وأشار إلى أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد كانت متفهمة، لكن القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين العين السخنة والعلمين هو مشروع وزارة النقل وتصمم على تنفيذه الوزارة، كما أن هذا المشروع جزء منه ممول من قروض خارجية تم الموافقة عليها من النواب الأسبوع الماضي، مشددًا على أن هذه القروض ميسرة السداد ومعدلات الفائدة غير ميسرة، لكنها قروض تجارية بحته 5.5% على القيمة اليورو.