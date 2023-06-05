الأربعاء.. خالد جلال يفتتح أولى ليالي عرض "باب عشق" على مسرح الطليعة

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحى "باب عشق"، فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يونيو الجارى، على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز علي جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام بعد العرض المسرحى "بيت روز".

يشارك في بطولة العمل كل من: ماهر محمود، وهالة ياسر، وفكري سليم، وأحمد حسن، ومحمد أمين، ومحمد صلاح، وإسلام بشبيشي، ودنيا عوني، وآخرين، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، من تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير.