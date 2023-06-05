الإحصاء: 7.02% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مارس 2023، حيث، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 113.960 خلال شهر مارس 2023 (أولـي) مقابل 106.49 خلال شهر فبراير2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 7.02٪.

كما بلغ الرقم القياسي لصـناعة المنتجات الغذائية 171.70 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023 حيث بلغ 157.67 بنسبة ارتفاع قدرها 8.90٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

وأوضح الجهاز أنه بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 354.76 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث بلغ 281.53 بنسـبة ارتفاع قدرها 26.01٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطــية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 132.23 خلال شهر مارس2023 مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث بلغ 139.18 بنسبة انخفاض قدرها 4.99%، وذلك بسبب عدم توافر أوامر التوريد.

صناعة الأثاث

ونوه الجهاز الي انه بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 132.27 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبرايـــر 2023 حيث بلغ 141.20 بنسبة انخفاض قدرها 6.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020.