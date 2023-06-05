فرقة قصر ثقافة عين حلوان تختتم فعاليات العرض المسرحي " غيبوبة"

شهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية ختام العرض المسرحي "غيبوبة" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية ضمن فاعليات الموسم المسرحى بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

وغيبوبة عن مسرحية "فندق العالمين" للكاتب الفرنسى إيريك إيمانويل شميت، بطولة ياسر أبو العينين، سمية الإمام، آية خميس، ضياء الصادق، مريم جبريل، حسام العمدة، محمود البيطار، علي الصباحى، ميرنا موسى.

وتدور أحداثه عن مكان بين السماء والأرض حيث يتجمع فيه مجموعة من البشر يربطهم أنهم كلهم يقعون تحت تأثير الغيبوية، ويتقرر مصيرهم بواسطة مصعد فمن يموت يأخذه المصعد إلى أعلى ومن يكتب له العودة إلى الحياة ينزل به المصعد إلى الأرض.

والعرض دراماتروج ياسر أبو العينين، ديكور وملابس ناردين عماد، أشعار إهداء أحمد زيدان، تأليف موسيقى وألحان إهداء زياد هجرس، توزيع مصطفى حافظ، تنفيذ موسيقى محمد رمضان، غناء صدفة، استعراضات محمد بحيرى، تصميم إضاءة أحمد أمين، مكياج رامى جمال، هيئة الإخراج على الصباحى، حسن يونس، قطب محمد، مخرج منفذ هالة محمد، دعاية وإعلان خالد مهيب، إخراج حسام التونى .

وجاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة المكونة من الناقد المسرحي أحمد خميس، والمخرج المسرحي والسينمائي جمال قاسم، والمهندس أمين مرعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبى .