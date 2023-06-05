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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 لمحافظة الجيزة

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
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أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،  تيسيرا على المعلمين عناء الانتقال ومنعا التكدس تم اختيار ثلاث مقار لتقديم الاعتذارات الثانوية العامة بدء من غدا الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو 2023 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 4 عصراُ مع تقديم المستندات الدالة علي الاعتذار .

وذلك منعا للتكدس وهم :-
1/ مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية  وتشمل إدارات ( جنوب – الدقى – الهرم – العمرانية – كرداسة – الشيخ زايد – أكتوبر– حدائق أكتوبر– الواحات ) التعليمية .
2/  مدرسة امبابة الثانوية العسكرية والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية  وتشمل إدارات ( منشأة القناطر – أوسيم – الوراق – العجوزة – شمال الجيزة – بولاق الدكرور ) التعليمية .

3/ مدرسة بنك أبو ظبى والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية وتشمل إدارات ( أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف - أطفيح ) التعليمية . 

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