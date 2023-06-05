وزيرة البيئة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان قدرات ومعدات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، صباح اليوم الاثنين، اصطفاف معدات وسيارات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، حيث كان في استقبالهم المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث استعراض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التى تم ضمها للشركة مؤخرا للعمل بمحافظة الإسكندرية وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة.

وأعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب و المنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، أن الشركة بمحافظة الأسكندرية تعمل من خلال سياسة ترتكز على رفع مستوى النظافة من خلال زيادة حجم معداتها التي تقترب من 600 معدة وسيارة وتواصل الشركة زيادتها باستمرار حيث أنفقت الشركة 280 مليون جنيه في العام الأخير على شراء معدات وسيارات جديدة من أجل تقديم خدمة متميزة بمحافظة الا سكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 4000 طن من المخلفات بشكل يومى فى فصل الشتاء، 5000 طن في فصل الصيف، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن في الأعياد والمواسم.

وأكد أحمد شحاتة رئيس المركز الإعلامي، أن الاصطفاف تضمن حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية و أعضاء المجتمع المدني بها بإعتبارهم شريك أساسي في نجاح المنظومة.

وجدير بالذكر أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب، تأسست عام 2011 وتعمل الشركة من خلال توفير باقة من الخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أو التخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة.

كما تقدم شركة نهضة مصر عدد من الخدمات منها منظومة الجمع السكني والنمطى و النقل، وكذلك الكنس الآلى واليدوى للشوارع ، والخدمات المميزة وتشمل غسيل الشوارع والميادين والكبارى والانفاق وتقوم الشركة بإدارة مصانع أبيس 1 و 2 والمنتزة لمعالجة وتدوير المخلفات والحصول على نواتج معالجة مثل السعاد العضوي والوقود البديل RDF الذي يستخدم بمصانع الأسمنت توفيرا لاستخدام مصادر الطاقة الأخرى، وكذلك الحصول على المواد القابلة للتدوير مثل الزجاج والي الاستيك والورق والكرتون والمعادن.

كما تعمل شركة نهضة مصر فى مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية، ويتم التخلص النهائي من المخلفات في المدفن الصحي الأمن بمدينة الحمام وفقا لمنظومة بيئية متطورة.