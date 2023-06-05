الصناعات الكيماوية الكويتية تحقق 1ر353 مليون دولار أرباحا في السنة المالية (2022 - 2023)

الإثنين 05/يونيو/2023 - 02:14 م

أعلنت الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية نادية الحجي تحقيق الشركة 7ر108 مليون دينار كويتي (نحو 1ر353 مليون دولار أمريكي) أرباحا عن السنة المالية (2022 - 2023).

وقالت الحجي - في تصريح لها اليوم الإثنين- إن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج المالية الجيدة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم، التي أثرت على أسعار البتروكيماويات إذ أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي في العالم وما صاحبها من نقص في الطلب على المنتجات.

وأضافت أن الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال العام المالي الماضي أهمها تنفيذ كافة أعمال الصيانة الدورية ل مصنع البولي بروبلين والذي تمتلكه وتديره في الكويت بدون تسجيل أية حوادث إضافة إلى تشغيل المصنع قبل الفترة المخطط لها عبر تطبيق مبادرة مبتكرة متمثلة في إيجاد مصدر خارجي لتزويد المصنع بمادة الهيدروجين إذ ساهمت المبادرة في تحقيق أرباح إضافية تقدر بأكثر من مليون دينار.

وفيما يتعلق بمجال التسويق بينت الحجي أنه تم استكمال تنفيذ 100 في المئة من الخطة المعتمدة للعام المالي (2022 - 2023) في تسويق المنتجات البتروكيماوية عالميا عبر منافذ البيع المختلفة.

وأفادت أن الشركة حققت وفرا تراكميا بلغ 267 مليون دولار منذ تطبيقها منهجية (6 Sigma) والخاصة بتطوير أساليب العمل منذ عام 2007.

ولفتت إلى أن الشركة تتابع باهتمام شديد خطة التكويت والإحلال إذ بلغت نسبة العمالة الكويتية 38ر95 في المئة فيما بلغت نسبة التكويت في عقود المقاول 8ر28 بالمئة من مجموع العاملين مقارنة مع النسب المعتمدة من مؤسسة البترول الكويتية.

وحول استراتيجية الشركة لعام 2040 قالت إن الكيماويات البترولية قامت بتنفيذ دراسة مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لإعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى للتوسع في البتروكيماويات الخضراء والاقتصاد الدائري ووضع خطة لتنفيذ مجموعة مبادرات من شأنها تخفيف الضغط البيئي وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر لتعزيز النمو الاقتصادي في الكويت.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع الأوليفينات الرابع (Olefins-IV) والمزمع تنفيذه في الكويت مشيرة إلى استمرار الشركة في اقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تسهم في تعزيز التواجد العالمي لها ورفع حصتها في الأسواق العالمية مع الشريك الاستراتيجي المناسب من خلال عمليات الاستحواذ.

وذكرت أن الشركة لديها عدة فرص تحت التقييم حاليا للنظر في جدواها الاقتصادية وذلك في إطار تحقيق رؤية الشركة لتكون شركة عالمية لصناعة البتروكيماويات ملتزمة بتحقيق قيمة مضافة لموارد الكويت الوطنية.