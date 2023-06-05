غدا.. خالد جلال يفتتح عرض "ستوكمان" على مسرح الغد

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى "ستوكمان" وذلك فى التاسعة مساء غد الثلاثاء الموافق ٦يونيو الجارى على مسرح الغد بالعجوزة .

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، وهو العرض الثالث عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد " كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الغد خلال هذا العام بعد العرض المسرحى "بعد آخر رصاصة".

يشارك في بطولة العمل للفنانين "ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل على"، ديكور حمدى عطية، أزياء دينا زهير، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق جمال، مخرج منفذ تامر بدير ونائل على، تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د.إسامة رؤوف