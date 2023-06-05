اليوم .. فرقة قصر ثقافة حوض الرمال تقدم العرض المسرحي "ليلة عشق"

تختتم فرقة قصر ثقافة حوض الرمال المسرحية، العرض المسرحي "ليلة عشق"، اليوم الاثنين ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

تدور أحداث المسرحية عن العادات والتقاليد في الصعيد، وعن العلاقات المتشابكة بين القبائل في الصعيد والصراع على الزعامة ومساندة الزوجة لزوجها حتى يصبح شيخ عرب وزعيما وسط بعض النفوس التي تبث سمومها.

العرض تأليف شاذلي فرح، إخراج ناصر رمضان، ألحان رضا عبد الجليل، استعراضات محمد أحمد برعي، أشعار أيمن حلمي الطاهر، سينوجرافيا كريم عبد السلام، بطولة أسماء، ريم وجدي، ناصر رمضان، وبعض الوجوه الشابة.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبو العلا، المهندس محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي، وحضور كثيف من أهالي القرية.

"ليلة عشق" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وأطلقه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، منذ الجمعة الماضي.

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