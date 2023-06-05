بداية سلبية للذهب في التداولات العالمية.. الأونصة تخسر 0.4%

شهدت أسعار الذهب العالمية بداية سلبية لتداولات هذا الأسبوع، وذلك بعد انخفاض كبير يوم الجمعة الماضي، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضي الذي دعم ارتفاع الدولار وزاد من التوقعات بإمكانية بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1941 دولارا للأونصة ليقترب من أدنى مستوياته في شهرين ونصف التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1931 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1%.

التأثير السلبي لتقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضي على الذهب لا يزال مستمرا مع بداية الأسبوع وفق تحليل جولد بيليون، حيث تم تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى مستوياتها منذ 53 عاما عند 3.4% في أبريل الماضي.

ساهمت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن الفائدة الأمريكية قد تستقر عند مستويات المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وذلك على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى توافقهم مع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل هذا الشهر.

تسعر الأسواق حالياً احتمال بنسبة 79.3% لتثبيت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع يونيو. تأتي بيانات قطاع العمالة الأمريكية بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل للفيدرالي والذي ارتفع على غير المتوقع ما يدل على قوة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، وأن مهمة البنك الفيدرالي لم تنتهي بعد.

كل هذه العوامل ساعدت على انخفاض الذهب بشكل كبير يوم الجمعة الماضية ليفقد جميع مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي تقريباً، منذ كون بقاء الفائدة مرتفعة يعد أخبارا سلبية للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع الفائدة.

أيضاً اظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع خلال جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب اليوم، من جهة أخرى وجد الدولار الدعم من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوع عند 3.752%.

الذهب يواجه منطقة دعم حرجة حالياً حول المستوى 1935 دولارا للأونصة وفي حالة كسرها يستهدف منطقة الدعم التالية حول 1915 دولارا للأونصة. وتعد المناطق التي يتداول عندها الذهب حالياً فارقة بين التصحيح السلبي للذهب وبين بدء حركة هبوط جديدة.

من جهة أخرى فقد وافق الكونجرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي على تمرير اتفاق سقف الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025 الأمر الذي يعد له تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي يعد ملاذ آمن في أوقات الأزمات، ومع انتهاء أزمة سقف الدين الأمريكية يفقد المعدن النفيس دعم كبير.

جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صرحت أنه بالرغم من توصل الولايات المتحدة لاتفاق بخصوص سقف الدين، إلا أن الوكالة ستستمر في مراقبة التقييم السلبي على التصنيف الأمريكي.

وذلك بسبب الأزمات السياسية المتعددة حول سقف الدين الأمريكي والموافقة قبل اللحظات الأخيرة على اتفاق، وهو ما يسبب زعزعة الثقة في الحكومة الأمريكية وبالتالي في الاقتصاد الأمريكي ككل.

انخفاض حيازات البنوك المركزية من الذهب للمرة الأولى في ابريل

أعلن مجلس الذهب العالمي في تقرير له أن حيازات البنوك المركزي العالمية من الذهب قد تراجع في شهر ابريل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك بعد ان باعت تركيا أكثر من 80 طن من الذهب.

حيث انخفض إجمالي احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية العالمية بمقدار 71 طنا في ابريل، وأشار التقرير إلى أن آخر مرة تراجعت فيها حيازات البنك المركزي من الذهب كانت في مارس 2022 وكان صافي الانخفاض طنًا واحدًا.

الجدير بالذكر أن تركيا كانت أكبر الدول التي اشترت ذهب خلال العام الماضي حيث اشترت 148 طنا لتزيد احتياطيها إلى 542 طنا وهو أعلى مستوى على الاطلاق، وفي ابريل الماضي باعت 81 طنا وفي مارس 15 طنا.

وفقاً للتقرير فإنه من غير المرجح أن تصبح عمليات بيع احتياطي الذهب هو التوجه الجديد، وذلك على الرغم من تباطؤ مشتريات البنوك المركزية في ابريل، حيث اشترت أربعة بنوك مركزية فقط الذهب في أبريل.

