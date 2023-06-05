بيقطعوها خردة.. قرار جديد من المحكمة ضد عصابة الأتوبيس بالأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وقيامهم بتقطيعها داخل ورشة أحدهما لبيعها خردة لدي أحد عملائهم بدائرة القسم.

وكانت أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف في الأوتوبيس المستولى عليه لدى عميليهما "سيئ النية- مقيمان بمحافظة القليوبية" حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما "مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة.