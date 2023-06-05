بالفيديو.. شعبة البترول: اكتشاف حقل ظهر يمثل نقلة نوعية كبيرة في قطاع البترول

قال المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، إنه حتى عام 2010 كان لدى مصر اكتفاء ذاتي من بعض المنتجات ونقص من منتجات أخرى، وكان احتياطي الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب، وكان هذا الأمر مناسبا جدا بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن الأمور الأمنية تغيرت بعد أحداث 2011، وأي مستثمر كان يخشى على استثماراته لأنه لا يعرف مصير البلد، وهو ما جعل المستثمرين يحجمون عن ضخ استثمارات في مصر".

وأضاف "صبري" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه منذ أحداث 2011 حتى عام 2014 كانت الاستثمارات في مجال البترول والغاز تعتبر صفر، كما زادت الديون حتى 6.3 مليار دولار، بعد تراكم الفواتير الشهرية، وكان من الصعب ضخ استثمارات جديدة بسبب الحالة الأمنية في مصر، حتى المستثمرين الذين كانوا يعملون في مصر منذ أكثر من 50 عاما توقفوا كليا عن ضخ أي استثمارات جديدة.

وتابع، أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جدا بعد أحداث 2011 بعدما كانت تصدره، قائلًا: "لو استمر الاستيراد من الخارج لدفعنا 5 أو 6 أضعاف قيمة الغاز الطبيعي التي كنا ندفعها قبل ذلك، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحًا أن مشروعات الغاز الطبيعي، استمر الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج من 5 إلى 7 سنوات، وكان حقل ظهر يمثل نقلة نوعية كبيرة.

وأردف، رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين: "نفذنا أكثر من 32 مشروع لتنمية حقول البترول، مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي، كنت أشاهد طوابير أنابيب البوتاجاز في الصعيد وهي تصل إلى 1000 شخص ويزيد، وهناك بلدان أخرى قد يقف المواطن فيها ساعة ونصف للحصول على بنزين للسيارة، ولو استمر الوضع في مصر كما كان عليه الحال ما بين عامي 2011 و2014 لأصبح الوضع أسوأ".