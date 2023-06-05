بالفيديو.. الأرصاد: أجواء مستقرة وتوقعات برمال وأتربة نهاية الأسبوع الجاري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، واليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 درجة مئوية و33 درجة مئوية وبالتالي أجواء فترة النهار ستكون أجواء حارة بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية بشمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، موضحة أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، وفترات الليل أصبحت أكثر اعتدالا ومعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصا وأننا فترة الليل ومع قدوم ساعات المغرب ونشاط الرياح يوجد نشاط نسبي للرياح بدون أي أتربة ورمال ومثارة ولكن يشعرنا بالأجواء اللطيفة.

وتابعت، أن فرص الأمطار اليوم سوف تنحصر بمناطق من جنوب الصعيد، ومناطق من الأقصر وأسوان، ولكنها فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية تماما لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، والأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم وغدا، ولكن مع يوم الأربعاء سوف نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة ويزيد يومي الخميس والجمعة بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لإنخفاض درجات الحرارة وعودة لإثارة الرمال والأتربة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لابد تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس فترة الظهيرة هذه الفترة حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وهذه الفترة نسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، ومن الهام تناول أنواع عديدة من المرطبات والسوائل وشرب المياه، مشيرة إلى أننا مازلنا بفصل الربيع المعروف بتغيراته الحادة والسريعة والتغير الكبير بحالة الطقس.

وأكدت، أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيكون بمناطق محدودة من الجمهورية والكتل الهوائية هذا الأسبوع معظمها شمالية قادمة من البحر المتوسط ولا يوجد عليها أتربة ورمال مثارة، ولذلك اليوم وغدا لن يكون هناك أي أتربة ورمال مثارة، ولكن يوم الأربعاء تبدأ بعض الكتل الهوائية بالمناطق العربية تكون مثيرة للرمال والأتربة ومع يومي الخميس والجمعة قد تتقدم للمناطق الداخلية.