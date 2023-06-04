مصر أكتوبر يعقد اجتماعًا موسعًا لعرض رؤية عمل الحزب خلال الفترة المقبلة

عقدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أمس السبت، اجتماعًا موسعًا، ضم أعضاء المكتب السياسي ونواب رئيس الحزب وأمناء المركزية وأمناء المحافظات.

تناول الاجتماع مشاركة الحزب وأعضاءه في احتفالات 30 يونيو والتنسيق بين أمناء المحافظات، وتطرق إلى الاستعدادت لمرحلة انتخابات المحليات وإعداد كوادر الحزب التي ستشارك في هذه المرحلة الفارقة.

وتم عرض رؤية الحزب في العمل خلال الفترة المقبلة والعمل من أجل الوطن والمواطن المصري وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين، كما تناول سُبل التوسع في تكوين ظهير شعبي، فضلًا عن مناقشة شروط العضوية وانضمام أعضاء جُدد واستحداث موارد تمويل للحزب.

وتطرق الاجتماع إلى دور أمانة التدريب والتثقيف وعملها خلال الفترة المُقبلة والتركيز على الدورات التثقيفية والتدريبية الخاصة بإعداد كوادر جديدة ونشر الوعي السياسي لما يتطلبه المجتمع في المرحلة الراهنة.

وانتهى الاجتماع بتوافق جميع الحضور على الاستعداد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية 2030.