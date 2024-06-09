خنقة الدخان.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب في حريق غرفة كهرباء بالهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة شخص في حريق نشب بغرفة كهرباء بالدور الأرضي بعقار بمنطقة العروبة بالهرم، واستعلمت عن الحالة الصحية للشخص المصاب، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

خنقه الدخان

وبينت التحريات أن الحريق بغرفة الكهرباء، نتج عنها إصابة شخص بحالة اختناق جراء الأدخنة المنبعثة من الحريق، ويرجح أن يكون السبب وراءه حدوث ماس كهربائي داخل الغرفة.

حريق غرفة كهرباء

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية، م إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بعقار مكون من ١١ طابق في منطقة العروبة بالهرم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة الاهرام الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل غرفة كهربائي أسفل العقار، وأسفر عن إصابة شخص باختناق لاستنشافه الدخان الناتج من السنة اللهب.

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.