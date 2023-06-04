محافظ المنيا: فتح 24 فصلا لمحو الأمية في بنى مزار خلال مايو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد في بيان إعلامي، عن فتح 24 فصلاً لمحو الأمية بمركز بنى مزار ، خلال شهر مايو الماضي، تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية .

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 24 فصلا ًبمركز بني مزار بما يتيح استقبال 240 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.