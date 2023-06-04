"الصيادلة" تشارك فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء أمس السبت، بتخرج دفعة جديدة من خريجى الدكتوراة والماجستير المهنى والأكاديميى من كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالقرية الذكية.

بلغ عدد الخريجين 212 خريج، منهم 203 خريجآ من الحاصلين على درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال "عربى/ انجليزى" و البرنامج المشترك مع جامعة "اوتونوما" برشلونة اسبانيا، و5 خريجين من الحاصلين على درجة الدكتوراة المهنى فى ادارة الاعمال، وخريج حاصل على الماجسيتير الأكاديميى فى ادارة الاعمال، و3 خريجيين من برنامج الدبلومة المتخصصة فى إدارة الأعمال.



أقيم الحفل باحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة شيرين سليمان عميد كليه الدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية.



شارك فى الحفل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة لصيادلة مصر، كما حضر عددًا من رؤساء مجالس إدارات وممثلى الإدارة العليا بكبرى الشركات، بالإضافة إلى روؤساء النقابات المصرية.



وأبدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية رئيس الأكاديمية، سعادته بالحفل لما يمثله ذلك اليوم من حصاد الجهد الذى بذله الدارسين من أجل تطوير أنفسهم وتسلحهم بالعلم من خلال حصولهم على درجة علمية، قائلا: إن ما نحتفل به اليوم هو شيء مشرف، فهذه المخرجات من العلم والثقة والخبرة التي يكتسبها الطلاب يومًا بعد يوم هي نتاج دراستهم بالأكاديمية، والتي تعد أسرة للجميع.



يذكر ان الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية تقدم منحة جزئية للصيادلة واعضاء النقابات الطبية تصل الى خصم 40% على دكتوراة ادارة الاعمال DBA، ماجستير إدارة الاعمال MBA باللغتين العربية والانجليزية.