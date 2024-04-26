بكلية خنزير ومضخة قلب.. أطباء يعيدون سيدة للحياة

أعلنت جامعة نيويورك لانغون هيلث، عن إتمام أول عملية جراحية في تاريخها تجمع بين زراعة مضخة قلب ميكانيكية وكلية خنزير معدلة جينيًا، وتمت هذه العملية للمريضة ليزا بيسانو، البالغة من العمر 54 عامًا، التي كانت تعاني من قصور في القلب وأمراض الكلى في المرحلة النهائية.

وتعتبر هذه العملية الجراحية الرائدة نتيجة لتفوق الطب الحديث والابتكار في مجال زراعة الأعضاء، وقد جرى تنفيذها في ظل نقص حاد في الأعضاء المتاحة للزرع، حيث يموت 17 شخصًا يوميًا في الولايات المتحدة أثناء انتظارهم للحصول على عضو.

وفي تصريح لها خلال المؤتمر الصحفي، أعربت بيسانو، عن فرحتها بالفرصة التي توفرت لها للحصول على العلاج، مشيرة إلى أنها لم تستطع القيام بأي نشاط يومي بسبب تدهور حالتها الصحية.

وقد وافقت السلطات الصحية على إجراء العملية الجراحية بموجب سياسات الوصول الموسع، التي تمنح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ودون خيارات أخرى الفرصة للحصول على العلاج الطبي الحديث.

يشير الخبراء إلى أن زراعة الأعضاء من الحيوانات في البشر تعد بديلاً ضروريًا في حل مشكلة نقص الأعضاء المتاحة، وأن تعديلات الجينات المستخدمة في هذه العملية أبسط بكثير مما هو متوقع، مما يسهل عملية التكاثر والحصول على الأعضاء.

ويتوقع الأطباء أن تستمر بيسانو، في عملية التعافي لمدة شهر على الأقل، حيث يتم متابعتها بدقة لتفادي أية مضاعفات محتملة، مع الإشارة إلى أن الكلية المزروعة بدأت تعمل بشكل طبيعي، وأن حالتها الصحية العامة تحسنت بشكل ملحوظ.

وتظهر هذه العملية الجراحية الجديدة أن الطب المبتكر قادر على تحقيق إنجازات طبية لم تكن ممكنة في السابق، مما يعزز الأمل في توفير العلاج المناسب للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وتقدم في العمر.