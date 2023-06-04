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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية اليمني والمبعوث الأممي يبحثان آخر التطورات وجهود إحياء مسار السلام

أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام.
واستمع بن مبارك إلى إحاطة من المبعوث الأممي حول نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني، وفرص وتحديات تحقيق السلام، حيث جدد بن مبارك حرص المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم المساعي الأممية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

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