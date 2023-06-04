وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاتفيا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات سفر المنتخب الأول الى المغرب لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

كما اطمأن وزير الشباب والرياضة على استعدادات سفر المنتخب الأولمبي الي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع منتخب غينيا، يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويستعد لمنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل بالمغرب.