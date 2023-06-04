مرتضى منصور يعلن تسلم الفيفا شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي وكهربا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تسلم شكوى الزمالك، ضد اتحاد الكرة والأهلي ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الفيفا يعلن رسميا تسلمه شكوي الزمالك ومستنداتها ضد اتحاد الكرة والأهلي و الهارب.. ولا عزاء للمشككين ».

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري.

