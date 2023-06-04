غرفة تعليم القاهرة: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

أدى طلبة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق، إمتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول٢٠٢٣/٢٠٢٢بجميع أنواعه (صناعي،تجاري ،فندقي،مهني ، زراعى ) وعددهم (٤٧٨٩٥)طالب وطالبة في (١٩٧) لجنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الأمنية.

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالعاصمة، أن غرفة ديوان عام المديرية على تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وأن الإمتحانات تمر فى هدوء وانتظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .

ويؤدى طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعى الفترة الأولى والفترة الثانية إمتحان (مواد فنية)، أما طلبة دبلوم الثلاث سنوات صناعى مهنى تؤدى إمتحان(مواد فنية)، وطلبة دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم خمس سنوات صناعى تؤدى إمتحان (مواد فنية).

ويؤدي طلبة دبلوم تجارى ثلاث وخمس سنوات تؤدى إمتحان (مواد فنية)، أما طلبة دبلوم ثلاث سنوات زراعى تؤدى امتحان (محاصيل الحقل)، ويؤدى طلبة الدبلوم الفندقى ثلاث سنوات وخمس سنوات فترة أولى (مواد فنية) ، فترة ثانية (محاسبة فندقى).