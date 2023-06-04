بريطانيا تؤكد التزامها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أكدت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث آن ماري تريفيليان، أمس السبت، التزام المملكة المتحدة بتعميق التعاون وتعزيز الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشددةً على أهمية معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية خلال كلمة لها بمنتدى الأمن الدولي لحوار "شانغريلا" في دورته العشرين، الدور المركزي الذي تلعبه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تعزيز التعاون وتشكيل النظام الإقليمي الهندي والمحيط الهادئ الأوسع، مدفوعًا بالأولويات المشتركة مثل الشفافية واحترام السيادة والقانون الدولي.

وأضافت أن التعاون البحري يعد مجالًا آخر من مجالات التعاون المهمة، حيث تقوم المملكة المتحدة بتطوير برنامج طموح مع شركائها من دول جنوب شرق آسيا لتعزيز القدرات البحرية ودعم القانون البحري.

ويجدر الذكر أن منتدى الأمن الدولي لحوار "شانغريلا" في دورته العشرين يعقد حاليًا في الفترة من 2 إلى 4 يونيو في سنغافورة، ويهدف المنتدى إلى بحث التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في المنطقة، بتنظيمٍ من مركز الأبحاث البريطاني والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.