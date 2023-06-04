أمام العدالة| إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«اللجان النوعية بحلوان».. والجنايات تحاكم شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"اللجان النوعية بحلوان" والجنايات تحاكم شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية.

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "اللجان النوعية بحلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

الجنايات تحاكم شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم قتلا المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه على إثر خلاف بينهما.

وتابعت التحقيقات أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد إليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أباها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الاتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أحدثا عمدًا إصابة نجل المجني عليه "عبدالسلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما أن ظفرا به تعديا عليه وسدد له الأول طعنة بسلاحه الأبيض"مطواة" محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز سلاحًا أبيض "مطواة"، بغير ترخيص.