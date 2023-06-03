سناء منصور: ثورة 30 يونيو معجزة من السماء أعادت لنا الأمان

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إن شهر يونيو هو شهر المصرية العظيمة، وهناك علاقة كبيرة بين ثقافة الناس ووعيهم السياسي وجزء منه مكتسب من خلال الأعمال الدرامية المقدمة على الشاشات، لافتة إلى أن السينما المصرية تشكل وجدان الشعب المصري والعربي.

أوضحت "منصور" خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc"، أن الدراما أثرت في المجتمع وخاصة النوع الذي وثق جهود الجيش والشرطة في فترة مهمة من التاريخ المصري، وزودت انتماء الأجيال الجديدة التى لم تمر بالحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السابقة، متابعة "سنظل نحتفل بثورة يونيو العظيمة لما كان لها من بصمة كبيرة في تاريخنا بل نعتبرها معجزة من السماء أعادت لنا إحساسنا بالأمان، وقد قدمت السيدة المصرية دورا كبيرا في مواجهة جماعة كانت تسعى لعودتنا لعصور الظلام".

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

يتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.