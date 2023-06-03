الدوري الإسباني.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الأخيرة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل برشلونة، غدًا الأحد، ضيفًا على سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا، غياب سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا عن المباراة، بعدما خاض الثنائي آخر مباراة لهما بقميص الفريق الكتالوني على ملعبه سبوتيفاي كامب نو، الأسبوع الماضي أمام ريال مايوركا، إذ يرحلان بشكل رسمي عن البارسا بعد انتهاء عقدهما مع النادي.

كما شهدت القائمة، تواجد 4 لاعبين من فريق الشباب، وهم: باو بريم ( لاعب وسط)، أوناي هيرنانديز ( لاعب وسط)، داني رودريجيز (لاعب وسط)، مارك جويو (مهاجم).

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، حيث حسم اللقب لصالحه قبل نهاية الليجا بـ4 جولات، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز السابع عشر وفي رصيده 40 نقطة.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن – إيناكي بينا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جول كوندي – إيريك جارسيا.

خط الوسط: فرانك كيسي – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو جافي – بابلو توري – أوناي هيرنانديز – باو بريم.

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – مارك جويو – داني رودريجيز.