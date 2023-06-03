نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي عقد منذ قليل بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع من جانب الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.