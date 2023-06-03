بالصور.. مطار «نيو آرك» بولاية نيوجيرسي يستقبل أولى رحلات مصر للطيران

السبت 03/يونيو/2023 - 06:58 م

استقبل مطار «نيو آرك» بولاية نيوجيرسي الأمريكية أولي رحلات شركة مصر للطيران لهذا العام.

وقال السيد محمد هاني عياد المدير المالي والقائم بأعمال المدير الأقليمي لمصر للطيران بأمريكا أنه تم تسير عدد ٣ رحلات أسبوعيًا أيام السبت والأثنين والأربعاء من مطار نيو آرك بولاية نيوجيرسي إلي مطار القاهرة الدولي وذلك لتسهيل سفر ركاب مصر للطيران وأبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة وإخواننا من الجاليات العربية في ولاية نيوجيرسي و الولايات المجاوره لها.

وأضاف أن الخط الجديد لاقي ترحيب كبير من أبناء الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي ذلك طبقا لتوجيهات معالي وزير الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة و شركة الخطوط الجوية لسياسة التوسع والانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية

