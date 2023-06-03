في ليلة وداعه.. أسينسيو يتواجد بقائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

ويستضيف ريال مدريد، غدًا الأحد، أتلتيك بلباو بملعبه سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تواجد ماركو أسينسيو في قائمة الريال لمواجهة بلباو، بالرغم أن النادي الإسباني أعلن رحيله اليوم بعد قضاءه 7 سنوات داخل قلعة الملكي.

واستدعى أنشيلوتي، أسينسيو لتوديع جماهير الميرينجي على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ستكون المباراة الأخيرة له مع ريال مدريد قبل انتقاله لوجهته المقبلة.

وشهدت قائمة اللوس بلانكوس، تواجد الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، بعد تعافيهم من الإصابة.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يأتي أتلتيك بلباو ثامنًا وفي رصيده 50 نقطة.