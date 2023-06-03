نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم الآن رابط مباشر

أتاحت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، والذي سيتم إتاحة النتيجة من خلاله فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وذلك بعد انتهاء المديرية من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وكذلك وجمع درجات الترمين الأول والثاني، والذي تقرر الإعلان عنها مساء اليوم السبت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «البوابة نيوز» كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس فإنّها تتم عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال الضغط هنــــا.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال اسم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الخاصة به.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.

http://fymedu.online/

