برلماني يطالب بمنظومة إلكترونية للبت فى تراخيص المصانع

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن العمل على تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة أولوية خلال الفترة المقبلة، خاصة وان هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسة، لأهميته فى دعم الاقتصاد القومى فى ظل التحديات الراهنة والتداعيات الخارجية التى انعكست على اقتصاديات الدول والتى أكدت أهمية القطاع الصناعى بجانب الزراعة لتوفير الاحتياجات وتوفير الأمن الغذائى.



وأشاد عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات والتوجيهات والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين والمصنعين مما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالصناعة، ومن ثم جيب إلقاء مزيد من الضوء على الجهود المبذولة إضافة إلى أن يلمس المستثمر والمصنعين هذه الجهود من خلال تقليل وقت إصدار تراخيص التشغيل واستخراج التراخيص المتعلقة بالعمل وما شابه، وان يكون هناك منظومة الكترونية متكاملة لإنهاء التراخيص، خاصة وأن العمل اليدوى فى بعض الأوقات قد يستغرق وقت أطول.



واقترح النائب عمرو القطامى، أن تكون هناك منظومة إلكترونية للبت فى إصدار التراخيص ورخص التشغيل للمصانع للتيسير على المستثمرين والمصنعين وفى نفس الوقت خطوة لمزيد من الحوكمة والميكنة والشفافية ومواكبة التطورات العالمية التى يشهدها العالم أجمع، إضافة للترخيص بالإخطار المعمول به حاليا، متابعا:" تقليل الاعتماد على العنصر البشرى فى عملية الأوراق والمستندات قد وفر الوقت والجهد، ويأتى فى إطار ا تقوم به كافة دول العالم فى الوقت الحالى".



وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تولى قطاع الصناعة اهتمام كبير وهناك المزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز ولكن التنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل الذي يجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة تنفيذا لرؤية الدولة 2030 وخطة التنمية الشاملة.