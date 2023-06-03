«مبادرة رواد النيل» تحصل على جائزة «A' Design Award» العالمية عن تصميم جهاز لمكينة جمع الألبان



حصلت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، على جائزة مؤسسة «A' Design Award» العالمية، في مجال التصميمات الهندسية عن تصميم جهاز «Milcotech» الذي يعمل على تسهيل جمع وقياس جودة الألبان التي يتم جمعها من المزارعين من خلال عملية مميكنة وميسرة.

وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن الجائزة التي تعد انجازا جديدا للمبادرة لها أهمية كبيرة على أكثر من مستوى، أولها التأكيد على قدرة الجهاز -الذي صنع بأيدي مصرية- على ضمان جودة وسلامة الغذاء والألبان التي يتم تجميعها، فضلا عن المساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية الشمول المالي من خلال فتح حسابات ومحافظ إلكترونية للمزراعين.

وأضافت لبيب أن جهاز«Milcotech» الذي صممه مركز الإبتكار والتصميم بمبادرة رواد النيل يعمل على قيام المزارعين بتسليم الألبان إلى «مركز التجميع» واستخراج بطاقة «RFID» الإلكترونية خاصة به لتضم كافة بياناته وحساباته، حيث يقوم الجهاز بوزن الألبان وإختبار جودتها وتسجيل البيانات اللازمة الخاصة بإسم المزارع والكمية وقيمتها وإضافتها إلى حسابه على البطاقة، كما يمكن للجهاز رفض الألبان إذا ما كانت غير صالحة.

وأشادت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل بالتعاون بين العديد من الجهات لإخراج هذا الجهاز إلى النور، على رأسها البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبرنامج رواد 2030، وأيضا بنوك مصر، المصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية وجهات دولية مثل منظمة العمل الدولية.

من جانبه.. قال المهندس أحمد صالح مدير مركز الإبتكار والتصميم التكنولوجي بمبادرة رواد النيل إن جهاز«Milcotech» يعد أحد أوجه الجهود التي تقوم بها مبادرة رواد النيل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تلبية الاحتياجات المحلية وخلق منتجات تنافس على المستوى الدولي.

وأكد صالح أن الجائزة تأتي تكليلا لجهود مركز الإبتكار والتصميم التكنولوجي بمبادرة رواد النيل في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الابتكار والمساهمة في تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما تسهم في حل المشكلات التي كانت تواجها سلاسل القيمة الخاصة بالألبان وصغار المزراعين والمنتجين للألبان.

وأوضح أن الجهاز يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم علاقة صغار المزارعين والفلاحين في المناطق الريفية بالتجار والجهات العاملة في مجال تجميع الألبان وصولا إلى الشركات الكبرى، من خلال نظام محدد ومميكن، حيث يتم وزن الألبان التي يقوم بتوريدها إلى مركز تجميع الألبان القريب منه، وإضافة حسابه مباشرة إلى البطاقة الإلكترونية في صورة نقاط يمكن من خلالها سحب ما يقابلها من نقود.