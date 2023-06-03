الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة شاب إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بمنطقة التوسعات الشمالية محور جمال عبد الناصر بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله حول الواقعة، لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بمنطقة التوسعات الشمالية محور جمال عبدالناصر بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على "إبراهيم م أ" 35 سنة، مصاب إثر سقوطه من علو جرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.