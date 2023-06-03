ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. أحمد الشامي يغني في حفل زفاف ميرنا نور الدين وعمر عطية "تحلفلي أصدق"

حفل زفاف ميرنا نور
حفل زفاف ميرنا نور الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الفنان أحمد الشامي، علي تقديم عدد من أغاني فريق "واما" منها تحلفلي اصدق في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين ومدرب الجيم  عمر عطية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم صلاح عبد الله، رامي صبري، علي ربيع، محمد جمعة، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين. 

وكان اخر اعمال أحمد الشامي، مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وعدد آخر من الفنانين وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.
وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا في سلسل الأصلي بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد الشامي، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج  تامر مرتضى.

349554634_1000032224325779_742757642459618478_n
349554634_1000032224325779_742757642459618478_n
350847471_779104713808852_4627348736031515288_n
350847471_779104713808852_4627348736031515288_n
احمد الشامى ميرنا نور الدين حفل زفاف