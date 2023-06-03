صور.. أحمد الشامي يغني في حفل زفاف ميرنا نور الدين وعمر عطية "تحلفلي أصدق"

حرص الفنان أحمد الشامي، علي تقديم عدد من أغاني فريق "واما" منها تحلفلي اصدق في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين ومدرب الجيم عمر عطية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم صلاح عبد الله، رامي صبري، علي ربيع، محمد جمعة، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين.

وكان اخر اعمال أحمد الشامي، مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وعدد آخر من الفنانين وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا في سلسل الأصلي بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد الشامي، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.

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