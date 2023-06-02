ننشر ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل.

يستضيف الأهلي فريق الوداد في التاسعة مساء الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاءت قائمة الأهلي كالاتي:

علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.