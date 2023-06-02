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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجهز نظاما تدريبيا خاصا للمعسكر المقبل

فيتوريا
فيتوريا
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قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تخصيص نظام تدريبي خاص للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية. 
طلب البرتغالي من الجهاز الطبي والتأهيلي للمنتخب تجهيز نظام استشفاء قوي لكافة اللاعبين خاصة وان جميع اللاعبين يمرون بفترة ضغط كبيرة بسبب ختام كافة الدوريات المحلية والعالمية. 
وبدأ الجهاز المعاون تحضير نظام يعتمد على تخفيف الأحمال واستخدام تدريبات الاستشفاء لتجنب أي إصابات للاعبين.

يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعسكر المقبل، المقرر أن يواجه الفراعنة خلاله منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

البرتغالي روي فيتوريا معسكره تدريبي