فيتوريا يجهز نظاما تدريبيا خاصا للمعسكر المقبل

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تخصيص نظام تدريبي خاص للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية.

طلب البرتغالي من الجهاز الطبي والتأهيلي للمنتخب تجهيز نظام استشفاء قوي لكافة اللاعبين خاصة وان جميع اللاعبين يمرون بفترة ضغط كبيرة بسبب ختام كافة الدوريات المحلية والعالمية.

وبدأ الجهاز المعاون تحضير نظام يعتمد على تخفيف الأحمال واستخدام تدريبات الاستشفاء لتجنب أي إصابات للاعبين.

يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعسكر المقبل، المقرر أن يواجه الفراعنة خلاله منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار.