البابا تواضروس يلتقي بعدد من الأساقفة في وادي النطرون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء اليوم الجمعة، أربعة من أساقفة الكنيسة في جلسات منفردة، سبقها لقاء مع القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا.

كما استقبل قداسته، بعدها على الترتيب، الأنبا بولس الأسقف العام للكرازة في أفريقيا، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والأنبا بيتر أسقف ساوث ونورث كارولينا وكينتاكي، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

عرض كل واحد من الآباء على قداسة البابا موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو الدير أو البلاد التي يشرفون عليها رعويًّا.

تأتي هذه اللقاءات عقب انتهاء الجلسة العامة للمجمع المقدس التي انعقدت اليوم.

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