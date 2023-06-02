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السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط كفر الشيخ/ شربين غدا

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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  أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ  / شربين اعتبارا من الغد  كالآتي :
   اعتباراً من الغد الموافق 3 / 6 / 2023 يتم إمتداد قطار 809 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءً بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالى.

  كما تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45  مساءً بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق  4 / 6 / 2023قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالى . 

ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [ 458 – 508 – 803 ] طبقا للجداول المرفقة .

والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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