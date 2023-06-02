بالصور.. أمينة خليل تشارك جمهورها صور حفل تكريمها من المجلس القومى للمرأة

نشرت الفنانة أمينة خليل على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، صور لها من التكريم وعلقت "شكراً جزيلاً على التكريم والجايزه الجميلة دى عن مسلسل الهرشة السابعة من المجلس القومى للمرأة" .

وتابعت "شكر خاص للدكتوره مايا مرسى على دعمها الدائم وعلى التقدير لكل الأعمال الدرامية إللى بتتحدث عن قضايا المرأه فى رمضان، مبروك لكل صناع العمل ومبروك لكل الفنانات وشكراً جدا" .

يقدم المجلس القومى للمرأة تكريمات لصناع الدراما على مجهودهم فى خدمة قضايا المرأة، كنوع من أنواع الدعم والتشجيع .

يذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "الهرشه السابعة" ، بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، تأليف مريم نعوم، والإخراج كريم الشناوى.

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